Modarelli su servizio assistenza educativa per gli studenti di 2° grado della Provincia

La Provincia di Matera – dichiara il Consigliere Provinciale di Forza Italia Gianluca Modarelli – ha accolto in tempi ragionevoli la richiesta da me inoltrata, in data 03 Settembre 2018, nella quale sollecitavo l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica in favore degli alunni degli Istituti scolastici di 2° grado di tutta la Provincia per gli aa.ss. 2018/2019 – 2019/2020 che ammonta a 673.469, 28 più Iva. Lo studio – conclude Modarelli – è un diritto costituzionalmente garantito che va rispettato e non calpestato. Ringrazio il Presidente della Provincia di Matera Marrese, il quale si è reso da subito disponibile ed interessato a trovare una soluzione ad un problema che non poteva più essere differito.

