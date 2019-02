MATERA: Rinviata a domenica la sfilata delle maschere antropologiche dell’Irpinia

E’ stata rinviata a domenica 24 febbraio, con inizio alle ore 17, la sfilata delle maschere antropologiche dell’Irpinia prevista dal cartellone di eventi del Carnevale di Matera 2019.

La decisione è stata presa in considerazione delle condizioni meteo non favorevoli previste per la giornata di sabato.

Il corteo mascherato si snoderà per le strade dei Sassi e del centro storico, partendo dalla Villa Comunale, e vi prenderanno parte anche i Carnevali di Picerno, Viggianello e Trecchina.

Stasera, intanto, avrà luogo a Picciano A, la prima tappa del Carnevale nei Borghi. Nella mattinata di domenica 24 febbraio la festa si sposterà a Venusio mentre il 4 marzo le maschere animeranno il borgo La Martella.

Il primo marzo, invece, saranno le scuole ad essere protagoniste, con la manifestazione “Scuole in festa”. In piazza Vittorio Veneto gli alunni daranno vita allo spettacolo accompagnate dalla street band e dalla mascotte del carnevale.

Il 2, il 3 e il 5 marzo il clou dei festeggiamenti con il coinvolgimento dei gruppi “Tarantica”, “Gruppo folk Materano”, “U’uagnin assnziel” e “Ragnatela folk” che porteranno nelle strade della città le tradizionali “matinate” emblema del Carnevale di Matera.

Prosegue intanto il contest fotografico: “Scatta il Carnevale 2019”. Vi possono partecipare tutti coloro che immortalano le scene più significative della festa a Matera. Le foto possono essere inviate (fino ad un massimo di 3 scatti) ciascuna con un titolo, all’indirizzo mail: progettispeciali@comune.mt.it o postate sul canale social Instagram utilizzando l’hashtag #carnevalematera19.

Matera 22 febbraio 2019