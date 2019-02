Il Ministro Lezzi di nuovo a Matera

“Lunedì 25 febbraio sarò di nuovo a Matera, dal momento che ci sono ancora interventi che devono essere perfezionati e portati a termine”.

Così il ministro per il Sud Barbara Lezzi in un post pubblicato su Facebook nel quale ha tra l’altro annunciato che a partire da oggi sugli schermi dei treni Frecciarossa “verrà trasmesso uno spot destinato a promuovere Matera Capitale europea della cultura 2019. Si tratta di una iniziativa – aggiunge – che ho realizzato in collaborazione con Trenitalia, che ringrazio per la disponibilità dimostrata nel sostenere e diffondere una manifestazione alla quale tengo molto”, dal momento che nel capoluogo lucano è stata accolta “con grande cortesia e genuinità”. “Mi auguro – conclude Lezzi – che questa iniziativa raggiunga tante persone in viaggio attraverso il nostro Paese e che le invogli a visitare una città unica, che merita di essere vissuta”.

Correlati