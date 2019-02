DICHIARAZIONE CONSIGLIERE REGIONALE PAOLO CASTELLUCCIO

“Ho deciso di non riproporre la mia candidatura a consigliere regionale ma di continuare a dare il mio contributo per realizzare le condizioni di cambiamento, con la stessa passione e l’identico impegno che hanno contraddistinto in questi anni il mio ruolo di consigliere come quello istituzionale di vice presidente dell’assemblea. Il mio primo pensiero di ringraziamento va pertanto a quanti mi hanno dato il loro consenso e mi hanno sostenuto in questo impegno non facendomi mancare mai il proprio affetto e la propria stima. Adesso il mio sostegno convinto e incondizionato è a favore del candidato Governatore del centro destra Vito Bardi. Ritengo del tutto inverosimile, come è stato scritto oggi, che Bardi abbia potuto porre veti su di me, tanto più che, ripeto, non ho scelto la ricandidatura in una lista del centrodestra, come mi era stato offerto, né quindi avrei potuto in quella del Presidente. La mia esperienza politico-istituzionale in Consiglio è densa di soddisfazioni anche se non manca il rammarico per quanto di più e di meglio si sarebbe potuto fare nell’interesse delle nostre comunità. Mi auguro che con la presentazione delle liste e dei candidati si superi il clima di pettegolezzi e di forzate interpretazioni di pensiero per dare spazio finalmente al dibattito su programmi e proposte di governo della regione. In questa nuova fase di dibattito vero e di incontri veri con la gente non farò mancare il mio apporto al candidato Presidente Bardi e al centro destra”.

