A Matera nuova sede CONFAEL Basilicata retta dal segretario nazionale Luigi D’Amico

Matera 22 febbraio 2019 – Sabato 23 febbraio alle ore 10 sarà inaugurata la nuova sede regionale della Conf.A.E.L. di Basilicata in Via Ugo La Malfa n.20. La Conf.A.E.L. (Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori) è una organizzazione sindacale autonoma che garantirà nella sede regionale di Matera un Centro servizi dove si effettuerà l’attività sindacale, di patronato, di Caf e dell’Associazione dei Consumatori. E’ quanto si apprende in una nota emanata dalla Conf.A.E.L. che nei giorni scorsi ha nominato come reggente della nuova struttura lucana il neo Segretario Nazionale del settore industria Luigi D’Amico, dirigente di lunga e comprovata militanza sindacale. Alla inaugurazione della sede Conf.A.E.L. sarà presente il Segretario Generale Domenico Marrella con l’intera Segreteria nazionale confederale. Il Segretario Nazionale Conf.A.E.L. industria, Luigi D’Amico, dichiara che la struttura regionale di Matera sarà in grado di garantire un corretto e puntuale servizio sindacale, previdenziale e fiscale ai cittadini, ai lavoratori, ai pensionati e si prefigge di diventare in Basilicata la sentinella sociale per affrontare e denunziare le problematiche e le innumerevoli inadempienze che sono presenti nel territorio regionale, nell’unico ed imprescindibile obiettivo di garantire al territorio lucano uno sviluppo sociale, economico, produttivo ed occupazionale che manca da troppo tempo.

