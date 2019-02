PSR, Giovani in agricoltura: Domani firmano 150 nuovi imprenditori

Sono 150 i nuovi imprenditori agricoli under 40 convocati nella Sala Inguscio della Regione Basilicata a Potenza, domani venerdì 22 febbraio, alle ore 10.00, per la firma dei decreti di concessione del contributo a valere sulla Misura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” – secondo bando – del Psr Basilicata 2014-2020. La graduatoria definitiva approvata dalla Giunta Regionale è stata pubblicata sullo speciale BUR n. 9 pubblicato il 20 febbraio 2019. Lo rende noto, per opportuna informazione, il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.

