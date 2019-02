Policoro Pragmatica lancia l’idea dell’Universita’ del Mediterraneo

Un’Università al centro del Parco della Magna Grecia è l’idea di Policoro Pragmatica per rilanciare il futuro del metapontino e dell’intera regione.

In politica è di attualità parlare dello spopolamento e dell’esodo di menti brillanti che dopo l’università non tornano più qui in Basilicata.

Questo luogo ideale sarebbe situato perfettamente nel baricentro della “Magna Grecia” apparrebbe in grado geograficamente e culturalmente di attrarre futuri laureandi dalla vicina Calabria e dalla vicina Puglia. Policoro Pragmatica ha le idee chiare anche su dove potrebbero essere situali i locali. La struttura da “megalopoli” del Palaercole, ad oggi non usata al meglio, ha al suo interno 8 palestre e qualcuna di esse potrebbe essere trasformata in aula, nella stessa struttura vi è già anche una sala stampa dedicata a “Nicola Buccolo” non utilizzata che si presta ad area di studio e adiacente al Palaercole sorge il comune che potrebbe ospitare l’aula magna nella sua splendida sala consigliare oltre che gli uffici amministrativi.

Crediamo che chi voglia interpretare al meglio e crede ancora in questo territorio deve fare sua questa idea. Si potrà valutare solo in seguito quale potrà essere l’indirizzo più funzionale che potrà portare vantaggi a tutto il territorio risultando valido, come ad esempio potrebbe essere una facoltà come quella di Agraria con laboratori e stage sul campo, o una facoltà rivolta al Turismo piuttosto che quella di Archeologia.

Solo innalzando il livello di questa terra elevando una sola voce importante, quella della “Costa del metapontino” con la sua gloriosa storia ad illuminare il percorso, rievocando e emulando i fasti dall’antichità, dove proprio da queste coste attraverso la “Magna Grecia”, già dal passato è decollato quel seme di cultura che ha successivamente civilizzato l’Europa rendendola moderna come la si conosce oggi.

Solo offrendo una grande sfida come questa si potrà dare davvero ai nostri giovani la possibilità di studiare ed investire veramente nella terra dove è vissuto Pitagora.