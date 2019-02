Gravina: Disabilità: il vicesindaco Matera chiama a raccolta associazioni, onlus e scuole In vista della Giornata internazionale per l’autismo si raccolgono idee e progetti

Tracciare un percorso ad accesso facilitato nel mondo delle persone con disabilità che possa raccontarne le difficoltà, informare i cittadini e, soprattutto, raccogliere buone pratiche e progetti concreti.

Questo lo scopo di una serie di incontri, voluti dal vicesindaco ed assessore alle politiche per l’inclusione sociale Maria Nicola Matera che proprio nel pomeriggio di ieri, a Palazzo di Città, ha fatto il punto con associazioni, istituti scolastici ed onlus. «Lo scopo di questo incontro – ha spiegato il vicesindaco in apertura dei lavori – è quello di gettare le basi per un cammino a più tappe che possa continuare nel tempo, al fine di mettere assieme sia le idee che i punti di vista di quanti vivano la disabilità ogni giorno e talvolta con difficoltà». In agenda, su proposta della Quinta Commissione consiliare ufficializzata nei giorni scorsi, anche le iniziative da calendarizzare in vista della Giornata internazionale sull’autismo che si terrà il prossimo 2 Aprile.

In vista di un prossimo appuntamento a data da definirsi, il vicesindaco Matera ha inoltre lanciato un appello alla partecipazione attiva: «Invitiamo tutti a prende parte a questi incontri perché è grazie al contributo di ciascuno che possiamo ancora imparare molto».