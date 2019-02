Regionali: Pittella lascia, è Carlo Trerotola il candidato presidente per il Centrosinistra

Sarà il farmacista potentino Carlo Trerotola il candidato del Centrosinistra alle elezioni regionali in programma in Basilicata il 24 marzo. Lo ha annunciato a Potenza Marcello Pittella durante una conferenza stampa nella quale l’ex presidente della reione ha dichiarato di averfatto un passo indietro “per ricompattare il centrosinistra che si prepara dunque alla sfida alle regionali puntando su un uomo nuovo.” Trerotola – ha precisato Pittella – è stato scelto in una rosa di nomi in virtù anche del suo essere “esterno alla politica vissuta istituzionalmente”.

