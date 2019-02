Noci : Sorpreso con la cocaina. Arrestato un 48enne del posto

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi volti alla prevenzione ed al contrasto dei reati inerenti all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Noci hanno predisposto uno specifico servizio di appostamento e osservazione che ha portato all’arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di A. N., già noto alle Forze dell’Ordine.

L’uomo, un 48enne del luogo, già da alcuni giorni era controllato dai militari per i suoi movimenti sospetti e, nella scorsa serata, dopo essere stato a Putignano, nel rientrare verso casa alla guida della propria autovettura, assumeva un’andatura particolarmente sostenuta che induceva i militari a ritenere che potesse nascondere della sostanza stupefacente e che per tale motivo avesse fretta di arrivare a casa, dove avrebbe avuto modo di sottrarsi ad eventuali controlli da parte delle Forze dell’Ordine. Così, il 48enne, poco prima che varcasse il portone di ingresso del condominio ove risiede è stato fermato per un controllo.

La perquisizione personale eseguita nei suoi confronti ha infatti permesso di sequestrare circa 20 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, che l’uomo nascondeva nella manica del giubbotto.

Il 48enne è stato quindi arrestato e, su disposizione della competente A.G., sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

La droga nei prossimi giorni verrà analizzata dal Laboratorio della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Bari al fine di verificarne la qualità.