Farà tappa a Montescaglioso la Marcia per la Cultura

Venerdì 22 febbraio, alle ore 9:00, avrà luogo la ‘Marcia per la Cultura’ curata dai docenti dell’Istituto comprensivo ‘Palazzo-Salinari’, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Montescaglioso. Si tratta di un ‟iniziativa che rientra in „Basilicata in Marcia per la Cultura‟, l‟Accordo di Programma, sottoscritto da Regione Basilicata, Unicef, Direzione Scolastica Regionale, Forum Nazionale dei Giovani e oltre 40 partners, a cui ha aderito anche il Comune di Potenza e il Garante per l‟Infanzia . I protagonisti – si legge in un comunicato stampa diffuso dall’Istituto Salinari – saranno i Giovani e la Scuola, la cui dirigente professoressa Antonia Salerno, ha aderito alla promozione di un Modello di Sviluppo Eticosostenibile incentrato sulla valorizzazione del Patrimonio Culturale e finalizzato alla promozione di stili di vita più sani, corretti e armoniosi, con il coinvolgimento di tutti i comuni lucani a sostegno di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 . La marcia avrà inizio nel piazzale antistante l’istituto comprensivo ‘Palazzo-Salinari’ , presso rione Marco Polo, dove saranno illustrate le mappe del percorso e presentati due illustri concittadini a cui la scuola è intitolata: don L. Palazzo e C. Salinari. Si procederà verso la Chiesa dei Cappuccini, dove sarà messa in scena, attraverso un tableaux vivant, la storia delle lotte contadine e la morte di Giuseppe Novello. La marcia raggiungerà la Chiesa di San Rocco, in Piazza Roma, con un corteo di maschere tradizionali , per poi proseguire verso la Chiesa Madre dove si esibirà il coro sui diritti umani e saranno presentati il ‘Calendario della legalità’ e il manifesto “Carnevale sicuro” dell’ Associazione ‘Giovani per la legalità Paolo Gallipoli’. Per concludere, i ragazzi in marcia si riuniranno nell’Abbazia di San Michele Arcangelo per la proiezione di un video sulle tradizioni del luogo e sulla ‘Legenda della monaca’ e per per la premiazione, da parte dell‟arch. Cappelli della Regione Basilicata, di due eccellenze montesi distintesi nel campo dell‟arte e della cultura.

