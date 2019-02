Consiglio regionale, riunione rinviata a mercoledì

La riunione del Consiglio regionale prevista per le ore 15,00 di oggi è stata rinviata a mercoledì 27 febbraio 2019, alle ore 10,00, e si svolgerà come sempre nell’aula Dinardo al piano terra del palazzo della Giunta regionale (Viale Verrastro n. 4 – Potenza).

Lo ha reso noto il presidente dell’Assemblea Vito Santarsiero.

In apertura di seduta previsto l’esame del Documento di economia e finanza regionale 2018-2020 e dei disegni di legge che compongono la manovra finanziaria per il 2019 (Legge di stabilità regionale 2019, Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021). Seguirà l’esame dei disegni di legge sulle “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della Regione Basilicata” e sul “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 del Consiglio regionale. Spazio infine agli atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni consiliari.

La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.basilicatanet.it e potrà inoltre essere seguita attraverso il profilo Twitter @CRBasilicata.