Cciaaa: network per “mentor 4.0”, on line moduli candidatura

Si definiscono “mentor 4.0” e sono manager, ex manager e imprenditori con forti competenze nel campo delle tecnologie Impresa 4.0. I Pid (Punti di Impresa digitale) delle Camere di commercio hanno creato un network a loro riservato, per mettere l’esperienza di questi tecnici a disposizione delle imprese, con una collaborazione gratuita e temporanea (20 ore) ma che potrà di fatto sostenere la voglia di digitalizzazione delle Pmi.

I mentor devono avere un’esperienza di almeno tre anni su temi quali Soluzioni per la manifattura avanzata, Manifattura additiva, Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D), Industrial Internet e Internet of Things, Cloud, Cybersicurezza, Big data e analytics, ecommerce ed altri asset specifici. L’attività di mentorship potrà essere realizzata sia attraverso incontri diretti sia in modalità di «web mentoring».

I candidati mentor 4.0 possono scaricare il modulo on line (https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/sites/default/files/Scheda_mentor_Editabile_Regolamento_rev2.pdf) e seguendo le istruzioni si sarà contattati dalla Segreteria nazionale del Progetto per confermare l’avvenuto inserimento nel network nazionale. Ne dà notizia la Camera di commercio della Basilicata.

Correlati