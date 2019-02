Verso le regionali: Sarà Vito Bardi il candidato Presidente per il Centrodestra

Sarà il generale Vito Bardi il candidato Presidente per la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni Regionali in Basilicata. Ad annunciarlo è stato Silvio Berlusconi in diretta tv, ospite di Tgcom24: ”Il centrodestra andrà unito in Basilicata su Bardi”. L’intesa, raccontano fonti azzurre, è arrivata dopo che il Cav ha sentito al telefono Matteo Salvini e Giorgia Meloni. “Il nostro candidato sarà un generale, una persona che ha fatto una splendida carriera nel nostro esercito – ha detto Berlusconi – sono contento che anche la Lega e Fdi abbiamo detto sì alla nostra proposta”.

