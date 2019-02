Montescaglioso: I Carabinieri lo sorprendono a guidare con una patente falsa

Nella giornata di giovedì 14 febbraio i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un 39enne di Montescaglioso, già noto alle forze dell’ordine per uso di atti falsi.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Montescaglioso, durante l’esecuzione di un posto di controllo, hanno deciso di porre l’attenzione sull’autovettura su cui viaggiava l’uomo. Subito hanno notato un certo nervosismo da parte del 39enne. I Carabinieri nel controllare i documenti dell’uomo si sono accorti che vi erano delle anomalie riguardanti i caratteri impressi sulla patente. A seguito di approfondimento, sono riusciti ad accertare che il permesso di guida era del tutto falso e che in realtà il ragazzo non aveva mai conseguito la patente. Per tale motivo i carabinieri della Stazione di Montescaglioso, dopo aver proceduto al sequestro del documento falso ed aver sottoposto a fermo amministrativo l’autovettura che guidava, hanno elevato a suo carico le previste contravvenzioni al codice della strada per guida senza patente e lo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera per il reato di uso di atto falso.