Matera: Morte del giovane centauro le dichiarazione del Sindaco Raffaello De Ruggieri

“Di fronte alla scomparsa di una giovane vita, non esistono altre parole se non quelle del cristiano conforto. Ho grande rispetto per la tragedia che ha colpito la famiglia Pellegrino a cui esprimo la mia vicinanza e il mio cordoglio anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale.

Questo non è il momento per affrontare altri argomenti, né per esprimere valutazioni di qualsiasi genere. Il lutto che ha colpito la famiglia, e che ha scosso la comunità materana tutta, rende doverosa una fase di raccoglimento e di riflessione da parte di tutti”.