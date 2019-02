Campus Unibas Matera: presentazione progetti dottorato 2018-2019

“Martedì 19 febbraio al Campus Universitario di Matera, alle 10, si terra un incontro di presentazione dei progetti di dottorato relativi all’anno accademico 2018-2019, per fare un primo bilancio delle attività svolte e discutere sulla programmazione di azioni future.

All’evento – spiega una nota dell’Unibas – sono invitati Enti, Aziende e le associazioni rappresentative del tessuto imprenditoriale della Basilicata.

L’Università della Basilicata, con il sostegno della Regione, ha erogato, in convenzione con altri atenei ed enti di ricerca, nell’anno accademico 2017/18, 18 Borse di Dottorato Industriale e 27 borse nell’attuale sessione.

Le borse di dottorato, di durata triennale, sono state destinate, prevalentemente, a giovani laureati residenti in Basilicata e/o a tematiche riconducibili a progetti di interesse regionale e correlate alla strategia Industria 4.0.

I dottorandi dovranno svolgere, obbligatoriamente, un periodo di studio e ricerca (da 6 ai 12 mesi) presso aziende o consorzi già operanti sul territorio lucano e/o impegnati nella realizzazione di progetti di interesse regionale ed un periodo di studio e ricerca (da 3 a 6 mesi) all’estero, presso Università o Enti di ricerca qualificati sulle tematiche trattate.

Si rafforza dunque il legame tra il terzo livello di formazione universitario nel campo della ricerca con il tessuto industriale regionale per facilitare il rapporto di trasferimento tecnologico tra i partner dei progetti, assicurando la coerenza con le aspettative del sistema produttivo locale, con le strategie nazionali e regionali di specializzazione intelligente 2014-2020.

Programma:

10.00: Indirizzi di saluto

10.15: Dottorati Industriali Bilancio delle attività svolte e casi studio

Coordina Stefano Superchi – Prorettore post laurea e dottorati di ricerca

1) Dottorato in Scienze e Tecnologie Agrarie, Forestali e degli Alimenti/SAFE – Fabio Napolitano

Maria Di Cairano Uso di ingredienti bioattivi per la formulazione di alimenti funzionali per la prima colazione – tutor universitario Fernanda Galgano e tutor aziendale Angela Caputo (Di Leo Pietro SpA)

2) Dottorato in Applied biology and environmental safeguard/DIS – Sabino Bufo

Donatella Farina Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative di sensoristica molecolare per il monitoraggio di composti organici volatili nei vini – tutor universitario: Patrizia Falabella e tutor aziendale Gerardo Giuratrabocchetti (Cantine del Notaio – Rionero in Vulture)

3) Dottorato in Storia, culture e saperi dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea/DiSU – Aldo Corcella

Antonio Pecci Nuove tecnologie di telerilevamento per l’individuazione e la ricostruzione dei circuiti murari di età lucana – tutor universitario Maria Chiara Monaco e tutor aziendale Michele Scioscia (effenove srls)

4) Dottorato in Ingegneria per l’Innovazione e lo Sviluppo Sostenibile/Si-Unibas – Carmine Serio

Marco Cuccarese Sperimentazione a scala di laboratorio e pilota di tecnologie innovative e nanomateriali per il trattamento delle acque e dei suoli contaminati – tutor universitario Donatella Caniani e Salvatore Masi e tutor aziendale: Marco Summa (INNOGRAF s.r.l.)

5) Dottorato in Cities and Landscapes: Architecture, Archaeology, Cultural heritage, History and Resources/DICEM – Mauro Fiorentino

Davide Amato Modelli innovativi per lo studio dell’assorbimento e della ripartizione dei nutrienti minerali in piante coltivate di ecosistemi mediterranei – tutor universitario: Vitale Nuzzo e tutor aziendale Bernardo Grieco (PanAgri S.r.l Scanzano J.)