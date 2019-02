A Bitonto la presentazione libro “LA TUA GRANDE RICCHEZZA ”

La Direzione del Polo Museale della Puglia e la Direzione della Galleria Nazionale della Puglia, nell’ambito delle attività di promozione culturale del Polo Museale della Puglia presentano venerdì 01 marzo alle ore 17:30 il libro di Antonella Poliseno “La tua grande ricchezza ”.

L’evento, a titolo gratuito, verrà presentato dal giornalista Mario Sicolo, che per l’occasione intervisterà l’autrice del libro.

Antonella Poliseno è nata e vive a Bari, dove svolge la professione di Magistrato On. e scrittrice. E’ perfezionata in Nutrizione presso la facoltà di Bioscienze dell’Università degli Studi di Bari e in Terapia Familiare e Relazionale presso la cattedra di Psichiatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università di Bari. Approfondisce, applica e trasmette gli insegnamenti di vita e le tecniche di realizzazione personale dei più noti e validi trainer di prestigio, come Anthony Robbins, Deepak Chopra, Roy Martina, Roberto Re, Michele Tribuzio, Richard Romagnoli (ambasciatore nel mondo di laughter yoga), Robert Allen, Wayne Dyer, Omar Falworth, con alcuni dei quali ha approfondito, di persona, tematiche di coaching e realizzazione personale.

È appassionata, inoltre, dello studio e della pratica delle discipline orientali quali YOGA e arti marziali, con Diploma Universitario in Science and Practice of Yoga conseguito presso la Arlington University of Texas – Austin – USA.