Il consiglio comunale di Matera approva i nuovi indirizzi del bando parcheggi

Sono state approvate dal consiglio comunale, le modifiche agli indirizzi per il nuovo bando per la gestione delle aree di sosta a pagamento della città.

Tra le novità introdotte figura l’innalzamento del ticket per il parcheggio nelle zone contrassegnate dalle strisce blu. Le aree in “Fascia A” costeranno 1 euro ad ora, con un aumento di 30 centesimi rispetto alla tariffa attuale (0,70). Per parcheggiare negli stalli blu di “Fascia B” occorreranno 70 centesimi ad ora, contro gli 0,50 attuali. In fascia C, invece l’aumento sarà solo di 10 centesimi: si passerà quindi da 0,30 a 0,40 euro per un’ora di sosta.

Altra novità di rilievo è che le strisce blu coloreranno anche gli stalli, ad oggi gratuiti, di Via Gattini, Via Rosselli e Via Piave. Per parcheggiare si dovrà corrispondere un ticket con tariffa C dal lunedì al sabato, mentre la domenica e i festivi la tariffa sarà di 1 euro ad ora come per la “Fascia A”.

E’ prevista inoltre la trasformazione in zona blu di “Fascia C” dell’area di sosta di Piazza Bianco, nelle vicinanze del Palace Hotel, mentre i silos per le auto di Via Vena, Via Firrao e Via Casalnuovo saranno destinati al 70% al parcheggio delle auto dei residenti delle Ztl. In questo caso sarà il Comune a incassare il pedaggio corrispondendo al gestore una percentuale dell’incasso.

Le novità introdotte saranno recepite nel bando di gara per l’individuazione del nuovo gestore delle aree di sosta a pagamento della città che è in via di definizione da parte della struttura comunale.