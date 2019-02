Il 26 maggio a Matera lo Street Workout piu’ famoso d’Italia

Arriva anche a Matera lo Street Workout più famoso d’Italia, format che unisce sport e cultura, facendo “vivere” paesaggi suggestivi. La mission dell’iniziativa, organizzata nella città dei Sassi, dall’Ambassador Paola De Cristofaro, in collaborazione con il Centro Benessere Light, e rientrante nel programma Sport Tales, proposto dalla fondazione Matera – Basilicata 2019, è quella di, come da filosofia da sempre portata avanti, creare eventi memorabili promuovendo la socializzazione e l’aggregazione attraverso l’attività svolta in gruppo, incentivare la cultura del benessere e del viver sano con momenti ludico/sportivi dedicati a tutti e all’aria aperta, divulgare l’amore e la conoscenza del proprio territorio e per i luoghi più suggestivi scegliendo scenografie storiche ed emozionanti, utilizzare la tecnologia per coinvolgere con la musica ed informare e stimolare con la voce del coach guida.

I partecipanti, utilizzando cuffie wireless, ascoltano la musica e la voce del coach, che, nelle due ore circa di durata dell’evento, fornisce indicazioni precise sullo svolgimento delle attività e, tra una stazione e l’altra, illustra le attrazioni storico/culturali della città. L’evento materano attraverserà 5 piazze storiche: si partirà da piazzetta Pascoli per proseguire poi verso piazza san Francesco d’Assisi, piazza del Sedile, piazza Duomo, dove si terrà anche un’esibizione di tango argentino con strumenti dal vivo, per concludersi quindi, attraversando la bellissima e antichissima via Muro, in Piazza San Pietro Caveoso, con una stazione dedicata allo yoga con ospite d’eccellenza la formatrice nazionale Sonia Catalini.

A Matera, l’appuntamento con lo Street Workout più famoso d’Italia è fissato per il prossimo 26 maggio a partire dalle 18.

Matera, 16/02/19