Guida e smartphone, intensificati controlli Polstrada Potenza

La Polizia stradale di Potenza fa sapere in una nota che a causa di “un picco di incidenti stradali con molteplici autovetture coinvolte e dovuti alla distrazione alla guida” che è stato “registrato nei giorni scorsi sul raccordo autostradale 05 Potenza-Sicignano, nel tratto tra Potenza e Tito, interessato da uno scambio di carreggiata per lavori in corso” è stata disposta una serie di controlli straordinari per la prevenzione/repressione delle condotte illecite di chi guida utilizzando nel contempo le mani e l’attenzione per dispositivi telefonici e/o smartphone. Nella sola mattinata di oggi sono stati ben 12 gli automobilisti sorpresi ad utilizzare in maniera impropria il cellulare e per questo multati a norma di legge. Detti servizi saranno ripetuti nei prossimi giorni anche utilizzando autovetture di servizio in livrea civile.

