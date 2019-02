Francavilla in Sinni: Grave l’uomo rimasto sotto intrappolato tra le macerie del crollo del tetto

E’ stato estratto dalla macerie l’uomo che era rimasto intrappolato a causa del crollo del tetto di un’abitazione nel centro storico di Francavilla in Sinni e sono gravi le sue condizioni. secondo quanto si è appreso, ha ustioni su oltre l’80 per cento del corpo. Dopo essere trasportato all’ospedale San Carlo di Potenza, l’uomo a breve sarà trasferito al Centro Grandi ustioni di Brindisi. I primi invece ad essere messi in salvo sono stati una donna e un bambino, madre e figlio, che sono stati immediatamente trasportati all’ospedale di Lagonegro.