Confapi, a Matera martedì seminario su efficienza energetica

Si terrà il prossimo martedì 19 febbraio a Matera nella sede dell’Edilcassa la prima tappa dell’edizione 2019 dell’Efficiency Tour, organizzato dalla società SunCity insieme agli sponsor Huawei, MC Energy e Jinko e in collaborazione con Confapi Matera. Per il terzo anno consecutivo – si legge in un comunicato dell’ufficio stampa di Confapi Matera – l’Efficiency Tour di SunCity attraversa l’Italia per illustrare alle imprese e ai professionisti tutti i vantaggi e i risparmi che si possono avere effettuando interventi di efficienza energetica. Il seminario co-organizzato da Confapi Matera si svolgerà dalle 15 alle 18 e sarà dedicato agli imprenditori interessati all’efficienza energetica della propria azienda e ai professionisti che operano nel settore energetico. Nel corso dell’evento esperti della materia illustreranno le regole per sfruttare al massimo le innovazioni tecnologiche, le iniziative e i fondi a disposizione e realizzare interventi mirati di efficienza energetica. Si parlerà dunque dei nuovi trend del mercato, delle normative vigenti, delle agevolazioni fiscali e degli strumenti di finanziamento. Il seminario si concluderà con un aperitivo. Quello in collaborazione con Confapi Matera sarà il primo incontro con gli imprenditori italiani organizzato da SunCity nel 2019. In tutto ci saranno 11 tappe in tutta Italia con 22 eventi rivolti agli imprenditori. Si parte da Matera e da Confapi per poi proseguire con Salerno, Firenze, Bari, Bologna, Verona, Milano, Cosenza, Torino, Roma e Pescara. “Siamo onorati che SunCity abbia scelto Confapi Matera per l’avvio del suo tour: vogliamo diffondere la cultura dell’efficienza energetica e informare e formare gli imprenditori sugli strumenti per efficientare le proprie aziende dal punto di vista energetico, per un futuro di risparmio sostenibile”, hanno detto gli organizzatori dell’iniziativa, che aggiungono: “La giornata di Matera sarà dedicata alle piccole e medie imprese, interessate a scoprire tutte le novità tecnologiche e normative per finanziare e realizzare interventi di efficienza energetica mirati a massimizzare il risparmio e la competitività della propria azienda. Daremo ai nostri associati un quadro completo delle modalità di finanziamento, delle agevolazioni fiscali per realizzare interventi di efficienza energetica, delle più innovative tecnologie presenti sul mercato, fino alle novità normative riguardanti l’efficienza e il risparmio energetico”.

