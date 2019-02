CALCIO A 5 SERIE B, IL REAL TEAM MATERA FA VISITA ALLA VICECAPOLISTA BERNALDA

Quarto turno di ritorno del campionato di calcio a 5 di serie B – girone G. Il Real Team Matera, sabato scorso al successo casalingo per 4-1 sulla Diaz Bisceglie ed ora al quinto posto, e dunque in zona play off, con 20 punti e ben 12 lunghezze di vantaggio sui play out, 13 sulla retrocessione diretta, si appresta a sfidare in trasferta la vicecapolista Bernalda. “Affrontiamo – rimarca Angelo Taccardi, preparatore dei portieri del Real Team Matera – una squadra allestita per il salto di categoria, con in organico atleti italiani e stranieri di qualità, ma abbiamo lavorato al meglio in settimana per puntare al bottino pieno così da poter conquistare altri punti utili per la salvezza.” All’andata il match, intenso e dalle tante emozioni, è terminato 5-5, con il Real Team Matera che è riuscito di fatto a dimostrare di poter tenere testa al temibile avversario. “Assenza sicura – sottolinea invece il presidente del sodalizio, Nico Taratufolo – quella di Paulinho che ha dovuto lasciare l’Italia per raggiungere il Brasile per problemi familiari. Per il resto la squadra c’è e può mettere in difficoltà gli avversari, come del resto finora fatto anche con altri blasonati quintetti. Si lavora in serenità settimanalmente, conclude poi il presidente, c’è armonia, e sono certo che non sarà difficile conquistare la matematica salvezza con largo anticipo, così da poter successivamente dare spazio anche ai giovani e magari togliersi qualche soddisfazione in più”. Bernalda e Real Team Matera in campo sabato alle 16, seguirà poi per i ragazzi allenati da Bommino la sfida casalinga contro il Ruvo, club in lotta per un migliore piazzamento play off, poi alcune partite sulla carta più agevoli fino all’incontro interno del 23 marzo contro l’attuale capolista Bisignano.

Matera, 15/02/19