Bernalda: Definitiva la condanna per un uomo di 71 anni che tentò nel 2009 di aggredire il sindaco

Giovedì 14 febbraio 2019, i Carabinieri della Stazione di Bernalda hanno eseguito un ordine per la carcerazione nei confronti di un uomo, 71enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, poiché ritenuto colpevole di reati contro la persona. I fatti per cui si è proceduto all’arresto risalgono al maggio 2009, quando il 71enne, nel corso di un consiglio comunale presso il Palazzo Municipale della cittadina Jonica, tentò di aggredire il Sindaco pro-tempore, venendo immediatamente bloccato dai Carabinieri presenti nell’aula consiliare e tratto in arresto per violenza, resistenza e minaccia a P.U., lesioni personali ed interruzione di pubblico servizio. Il reo, a seguito della sentenza divenuta irrevocabile, dovrà espiare la pena residua di mesi 4 di arresto. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

