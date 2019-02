A Parma presentata “Maratea Experience”

Il Consorzio Turistico Maratea con il presidente Biagio Salerno ed operatori associati è a Parma alla Fiera Outdoor per presentare “Maratea Experience”: il progetto del sistema turistico del Lagonegrese e le sue opportunità per gli amanti degli sport outdoor. L’obiettivo è quello di far conoscere Maratea e il Lagonegrese-Pollino in una nuova veste, il tutto che miri alla destagionalizzazione. Per la prima volta a Parma – unico evento B2C in Italia dedicato al turismo esperienziale e a tutto ciò che occorre per una vacanza indimenticabile – ci sono molti operatori preparati al nuovo segmento in collaborazione con APT Basilicata. Una tre giorni di interazione tra pubblico e aziende, per coinvolgere ed emozionare direttamente l’utente finale.

La vacanza esperienziale oggi è scelta nel nostro Paese da un numero sempre maggiore di appassionati dell’outdoor, non solo per la ricerca del benessere ma anche come occasione di conoscenza e di immersione nella cultura e nella natura dei luoghi. Ma non solo running, trekking, arrampicata sportiva, kayak, bicicletta. Molto ricco – spiega Salerno – il pacchetto di proposte di vacanza nell’Appennino, a due passi dalle Dolomiti Lucane per vivere il mare e la montagna in modo naturale, lento e rilassante, osservando la natura. Proponiamo semplici passeggiate, escursioni varie tra boschi sul mare di Maratea, meravigliosi tour tra sentieri e ascensioni ai rifugi in alta quota nel Parco del Pollino, avventurose esperienze nell’Oasi naturale del WWF di Morigerati o nelle fantastiche gole del Raganello e lungo il percorso del fiume Lao. Per gli amanti delle vacanze attive, Maratea è il terreno ideale, non solo per chi ama camminare nella natura incontaminata, ma anche per chi vuole andare a cavallo, fare rafting, parapendio, arrampicate o canoa. Per gli sportivi, qui c’è tutta la libertà che cercano, in tutta tranquillità e lasciandosi il tempo di respirare aria fresca e pulita.

E poi il cicloturismo con i suoi percorsi di grande interesse ambientale. In bicicletta da corsa ed in mountain bike, la Costa di Maratea offre panorami mozzafiato, ed è perfetta per gli amanti delle bici, offrendo l’esperienza unica di scalare montagne ed attraversare boschi a due passi dallo splendido mare della Basilicata Tirrenica. La Costa di Maratea, oltre ad essere un perfetto punto di partenza per escursioni nell’intero territorio Lagonegrese e nel Parco del Pollino, offre numerose opportunità: percorsi per famiglie, tour in bicicletta per professionisti e tanti itinerari MTB oltre a numerose altre attività sportive, come il paracadutismo ascensionale, la canoa e le immersioni.

Biagio Salerno presidente del Consorzio Turistico Maratea sottolinea che i ponti, i fine settimana, gli eventi di richiamo per i differenti target (famiglie, sportivi, appassionati di musica-spettacolo, arte, ecc.) sono le migliori opportunità per affrontare, gradualmente ma con efficacia, la storica questione della destagionalizzazione lungo la costa tirrenica lucana e nel territorio del comprensorio Lagonegrese-Pollino. Per questa ragione come Consorzio – aggiunge – vogliamo lavorare ad un progetto di promo-commercializzazione delle mini-vacanze a Maratea chiamando associazioni di categoria, enti (Regione, Apt e Comune principalmente), esperti ad aiutarci a definire una valida ed originale strategia comunicativa e di proposta. Le richieste che ci sentiamo ripetere con maggiore frequenza alla reception dei nostri alberghi riguardano cosa è possibile vedere oltre Maratea, quale pratica sportiva è possibile praticare, dove andare in un raggio di 30-50 minuti di percorrenza auto. Questo significa organizzare per questa tipologia di turista attività specifiche secondo la propria passione che può essere sportivo-salutista e per questo abbiamo pensato a Castrocucco ai percorsi della salute o il trakking o la canoa sul fiume Noce, culturale con la visita all’immenso patrimonio culturale marateota, emozionale con la possibilità di girare nel Lagonegrese in cerca di autenticità. Maratea – dice Salerno – ha tutte le opportunità per garantire una sua formula originale di mini-vacanza specie nella cosiddetta bassa stagione.