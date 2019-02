Semplificazione digitale in agricoltura, protocollo Sia-RB e Agea

Il documento approvato consentirà lo scambio delle informazioni e la sincronizzazione in tempo reale dei fascicoli agricoli aziendali

Approvato il protocollo di intesa che consentirà lo scambio delle informazioni tra il sistema regionale Sia-RB e il SIN di Agea. Per fine aprile sarà completa e aggiornata sul sistema informativo regionale la sincronizzazione in tempo reale dei fascicoli agricoli aziendali con Agea. Lo rende noto il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Basilicata, Lazio e Abruzzo sono le prime regioni a sottoscrivere l’importante protocollo di intesa per l’armonizzazione dei sistemi informativi. Si avvia la gestione semplificata delle procedure amministrative del comparto agricolo regionale e dei carichi burocratici in capo agli agricoltori, attraverso la digitalizzazione e l’interoperabilità. Un percorso gestito dagli uffici del Dipartimento Agricoltura in sinergia con gli uffici dell’amministrazione digitale, che vede già operativa, online da maggio 2018 e fruibile sul portale all’indirizzohttp://agricoltura.regione. basilicata.it/, la gestione del sistema fitosanitario e del monitoraggio dei pagamenti delle misure a superficie del Psr Basilicata. AGEA metterà a disposizione della Regione Basilicata sia i dati presenti nel SIAN per la realizzazione dei servizi connessi che una risorsa professionale a supporto e per l’assistenza tecnica necessaria per la sincronizzazione dei due sistemi. Nel rispetto del “Piano Agricoltura 2.0” nazionale e della successiva “Strategia di Crescita Digitale” che prevedeva l’apposita sezione “Agricoltura digitale”, la Basilicata continua a rendere operativi gli interventi programmati e finalizzati all’efficientamento della Pubblica amministrazione agricola e alla concreta semplificazione degli adempimenti a carico degli agricoltori.