Importante impegno della IV Commissione regionale a favore delle scuole di Pisticci e Marconia

“Apprendiamo dalla stampa che alla riunione odierna della IV Commissione regionale , presieduta da Vito Giuzio, siano stati ascoltati il dirigente generale del Dipartimento Formazione della Regione, Donato Viggiano, e la sindaca di Pisticci, Viviana Verri.

La IV commissione ha esaminato la richiesta di modifica al “Piano triennale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione Basilicata 2018/2021”, proposta dal Comune di Pisticci il quale ha chiesto l’aggregazione all’Istituto comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci della scuola primaria di via Monreale di Marconia, facente parte del nostro Istituto comprensivo “Quinto Orazio Flacco” di Marconia.

Il presidente Giuzio ha ricordato che il provvedimento era già stato esaminato nella riunione del 30 novembre scorso ed in quella occasione la Commissione, considerando il regime di prorogatio, la IV commissione aveva stabilito di non potersi esprimere, non presentando il provvedimento carattere di urgenza.

In quella riunione, la componente genitori del Quinto Orazio Flacco di Marconia aveva chiesto alla IV Commissione e alla Regione Basilicata di prevedere una DEROGA per l’istituto pisticcese, al fine di tutelare tutti i piccoli alunni del territorio.

A ribadire quanto già discusso dopo la nostra audizione, sono intervenuti i consiglieri Mollica, Galante, Lacorazza e Romaniello. Presenti anche i consiglieri Bochicchio, Robortella, Benedetto e Napoli.

Come apprendiamo dalla stampa “Il presidente Giuzio ha ribadito che la Commissione non può esprimere il proprio parere sul provvedimento perché opera in regime di prorogatio, ed ha annunciato che chiederà al governo regionale di valutare l’opportunità, con un emendamento di disegno di legge sulle disposizioni urgenti che sarà esaminato domani dal Consiglio regionale, di prevedere una DEROGA che consenta all’Istituto comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci di mantenere l’autonomia in attesa della nuova programmazione”.

In qualità di genitori del Quinto Orazio Flacco di Marconia ci sentiamo di esprimere il più vivo ringraziamento a tutti i componenti della IV commissione, per la serietà e la sensibilità dimostrate e per l’impegno nel provare ad accogliere la proposta avanzata da noi genitori di Marconia lo scorso 30 novembre nell’interesse dell’intera comunità pisticcese.

Auspichiamo che la DEROGA al Comprensivo pisticcese possa essere fatta propria e votata domani dall’intero Consiglio Regionale.”

LA COMPONENTE GENITORI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

I.C. QUINTO ORAZIO FLACCO – MARCONIA