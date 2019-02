Dimensionamento scuole Pisticci, audizioni in quarta Ccp

La quarta Commissione (Politica sociale), presieduta da Vito Giuzio (Pd) ha esaminato una delibera della Giunta relativa ad una modifica al “Piano triennale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione Basilicata 2018/2021”. La modifica, proposta dal Comune di Pisticci dopo la consultazione del tavolo tecnico interistituzionale, comporterebbe l’aggregazione all’Istituto comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci della scuola primaria di via Monreale di Marconia, facente parte dell’Istituto comprensivo “Quinto Orazio Flacco” di Marconia; l’aggregazione all’Istituto comprensivo di Montalbano Jonico delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Craco; l’eliminazione, dal Piano di dimensionamento scolastico 2018/2021 della previsione di aggregare all’Istituto comprensivo “Padre Pio da Pietralcina di Pisticci” due corsi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Quinto Orazio Flacco di Marconia.

Il presidente Giuzio ha ricordato che il provvedimento era già stato esaminato nella riunione del 30 novembre scorso. Al termine delle audizioni svolte in quella occasione la Commissione, considerando l’attuale regime di prorogatio, aveva deciso all’unanimità di non esprimere il proprio parere non rivestendo la delibera caratteri di urgenza. Il presidente ha ritenuto comunque opportuno ascoltare il dirigente generale del Dipartimento Politiche di sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione, Donato Viggiano e la sindaca di Pisticci Viviana Verri. Viggiano ha fornito i dati aggiornati delle iscrizioni al 28 febbraio 2019, spiegando che per l’anno scolastico 2019/2020 l’Istituto comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci ha 559 iscritti e scenderebbe quindi sotto la soglia minima prevista dal Piano per mantenere la direzione didattica, mentre l’Istituto comprensivo di Montalbano Jonico ha 602 iscritti.

Al termine della discussione (sono intervenuti i consiglieri Mollica, Galante, Lacorazza e Romaniello) il presidente Giuzio ha ribadito che la Commissione non può esprimere il proprio parere sul provvedimento perché opera in regime di prorogatio, ed ha annunciato che chiederà al governo regionale di valutare l’opportunità, con un emendamento di disegno di legge sulle disposizioni urgenti che sarà esaminato domani dal Consiglio regionale, di prevedere una deroga che consenta all’Istituto comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci di mantenere l’autonomia in attesa della nuova programmazione. Questa soluzione temporanea sarebbe accolta anche dalla sindaca Verri, che ha evidenziato la necessità di non penalizzare gli studenti di Pisticci.

Alla riunione della quarta Commissione, oltre al presidente Vito Giuzio (Pd), hanno partecipato i consiglieri Galante (Ri), Bochicchio (Psi), Robortella (Pd), Romaniello (Gm), Lacorazza, Mollica, Benedetto e Napoli.