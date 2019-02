Carnevale a Matera: le iniziative in programma

Il Carnevale di Matera approda nei Borghi. Il 22 febbraio è prevista la prima tappa dell’iniziativa che interesserà il Borgo Picciano A. Rinviata al 24 febbraio la festa al Borgo Venusio che era prevista per domani, mentre il 4 marzo le maschere si sposteranno a La Martella.

Il 23 febbraio sfileranno per le vie del centro storico e dei Sassi le maschere antropologiche dell’Irpinia e i carnevali di Picerno, Viggianello e Trecchina.

Il primo marzo saranno le scuole ad essere protagoniste con la manifestazione “Scuole in festa”. In piazza Vittorio Veneto gli alunni daranno vita ad uno spettacolo accompagnate dalla street band e dalla mascotte del carnevale.

Il 2, il 3 e il 5 marzo il clou dei festeggiamenti con il coinvolgimento dei gruppi “Tarantica”, Gruppo folk Materano”, “U’uagnin assnziel” e “Ragnatela folk” che porteranno nelle strade della città le tradizionali “matinate” emblema del carnevale di Matera. Prosegue intanto il contest fotografico: “Scatta il Carnevale 2019”. Vi possono partecipare tutti coloro che immortalano le scene più significative della festa a Matera. Le foto possono essere inviate (fino ad un massimo di 3 scatti) ciascuna con un titolo, all’indirizzo mail: progettispeciali@comune.mt.it o postate sul canale social Instagram utilizzando l’hashtag #carnevalematera19.

