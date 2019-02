Abbandono illecito di rifiuti in città, scovati dalle telecamere i primi trasgressori: multe da 300 fino a 3000 Euro

Primi verbali per l’abbandono illecito di rifiuti ingombranti. Sono dieci i trasgressori filmati, nel mese di dicembre 2018, dalle telecamere installate nei pressi delle isole ecologiche della città. Si tratta di ditte e di privati cittadini che, in spregio delle norme in vigore e delle più elementari regole di civiltà, hanno scaricato rifiuti di ogni genere nelle vicinanze dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani. Divani, imballaggi, elettrodomestici, materassi: sono solo alcune delle tipada 300 a 3000 Euro e sono state già recapitate agli interessati.

“L’Amministrazione comunale – spiega l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Tragni – ha avviato da tempo un’azione di prevenzione, informazione e formazione per il corretto smaltimento dei rifiuti, bonifica delle discariche abusive e di controllo e sanzione per gli eventuali trasgressori delle norme. Nel mese di dicembre abbiamo provveduto ad installare le telecamere nei pressi delle isole ecologiche della città e nelle aree extraurbane ritenute da monitorare. Questi sono i primi risultati dell’attività di controllo che ha già portato nel mese di gennaio ad individuare altri trasgressori. Tolleranza zero quindi per chi inquina la città. Ricordiamo che è attivo il servizio a chiamata per la raccolta degli ingombranti. Basta telefonare al numero 0835 381682 per concordare la data e l’ora del ritiro e l’isola ecologica presso cui conferire i rifiuti da smaltire”.