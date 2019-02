Terlizzi : Rubano dei cavi telefonici in rame ed isolano alcune abitazione circostanti. Arrestati dai Carabinieri due bitontini

I militari della Tenenza di Terlizzi, ieri sera, in località Pertusillo, hanno arrestato, nella flagranza di reato, due uomini, per il furto aggravato di circa un chilometro di cavi telefonici in rame. Nello specifico, i militari, impegnati in uno dei numerosi servizi di controllo del territorio, volti alla prevenzione ed alla repressione dei reati contro il patrimonio, nel perlustrare una strada comunale a cavallo tra il Comune di Terlizzi e la frazione Mariotto del Comune di Bitonto (BA), hanno notato due individui, intenti a sezionare e stipare all’interno della loro autovettura, una grossa quantità di cavi di rame. I due, alla vista dei Carabinieri, hanno cercato di darsi alla fuga ma, dopo un breve inseguimento, sono stati fermati alle porte del centro abitato di Terlizzi e condotti in caserma. Dai successivi accertamenti, effettuati sul posto, è emerso che i cavi in argomento, appartenenti ad una linea Telecom, erano stati tranciati ed asportati poco tempo prima, causando l’interruzione dei collegamenti telefonici ad un gruppo di abitazioni rurali della zona. Alcuni dei cavi tagliati, erano ancora attaccati ai tralicci in legno della linea telefonica. Sull’autovettura i militari hanno rinvenuto delle tronchesi, una grossa accetta e dei cavi in nylon muniti di moschettoni. Per i due uomini, originari di Bitonto, già noti alle Forze dell’Ordine, è scattato l’arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, sono stati condotti presso la locale Casa Circondariale. Gli attrezzi da scasso sono stati sottoposti a sequestro, mentre i cavi telefonici rinvenuti sono stati restituiti all’avente diritto.

