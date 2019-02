Riparte Matera Alberga – Arte accogliente che dà appuntamento al 23 febbraio dalle 11 alle 21 con l’intervento di Giuseppe Stampone (Cluses, 1974) presso l’Hotel del Campo. Dopo il grande successo di pubblico e stampa delle aperture realizzate in occasione dell’opening di Matera 2019 – con le opere di Dario Carmentano, Alfredo Pirri, Filippo Riniolo – il progetto si avvia a svelare la quarta installazione costruendo una mappa virtuale e reale d’arte e d’accoglienza nei Sassi di Matera.

“Il mio intervento”, spiega Giuseppe Stampone, che incontrerà il pubblico alle 19 del 23 febbraio, “si intitola Doppia faccia/ Double face. Parto da una cartolina iconica di Matera e la vado a trasformare e post-produrre con il mio lavoro. Per me Matera non è solo quella della cartolina, ma include insieme ai Sassi e alla Murgia anche le periferie costruite dai grandi architetti (Carlo Aymonino, Ettore Stella, Luigi Piccinato, Giancarlo De Carlo e altri), sviluppatasi dopo il 1952. Proprio per questo ho creato un lightbox di 3 x 2 m. che raffigura due bambini giramondo, soggetti molto presenti nella mia ricerca. Attraverso le mie opere hanno viaggiato a New York, a Rotterdam, a San Paolo. Questi due ragazzi per la prima volta non vedranno una città contemporanea, ma una città archeologica, in una crasi tra Sassi e palazzi delle periferie, creando la visione di un nuovo luogo, dove il centro è periferia e viceversa. Dove la storia si unisce alla contemporaneità. Dove viene annullato lo spazio-tempo sequenziale e didascalico per evidenziare il fatto che Matera non è solo i Sassi ma la gente che la abita”.

Matera Alberga è un progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 prodotto da Fondazione Matera-Basilicata 2019, ideato e curato da Francesco Cascino, Art Consultant, Fondatore e Direttore artistico di Arteprima, in collaborazione con Christian Caliandro; in partnership con CAM, Consorzio albergatori materani, e con il sostegno della Fondazione Carical.

Tutte le opere hanno una forte componente partecipativa, invitando i visitatori ad entrare in contatto diretto con esse e si configurano come progetti permanenti negli spazi degli hotel coinvolti. Con Matera2019, infatti, sei alberghi della città di Matera che riproducono i vecchi Vicinati dei Sassi diventano luoghi di accoglienza ed esperienza creativa, spazi di produzione culturale, luoghi di scambio tra abitanti e viaggiatori, di condivisione sociale e culturale.

Il progetto Matera Alberga si arricchisce dei programmi partecipativi di formazione Art Thinking e Art Walking a cura di Francesco Cascino e Dario Carmentano.

Gli Art Thinking sono dei workshop indoor su arte e intelligenza emotiva che analizzano i fenomeni e le pratiche dell’arte contemporanea con l’obiettivo di promuovere una nuova consapevolezza sull’arte, da intendersi come una attività connaturata a tutte le persone, nessuna esclusa. Ogni mese, a partire dalle installazioni realizzate dagli artisti in collaborazione con gli albergatori coinvolti nel progetto, Matera Alberga coinvolge e invita tutti, materani e cittadini temporanei a partecipare a questi laboratori di riflessione sull’arte. Il 23 febbraio Francesco Cascino, Dario Carmentano e Giuseppe Stampone presentano il primo workshop presso l’Hotel del Campo dalle 10 alle 12: partendo dalla Antica Grecia, e proiettando decine di immagini delle opere più importanti della storia, i relatori giungeranno al Presente e ai protagonisti dello scenario mondiale dell’arte contemporanea, per comprendere il mondo e le sue evoluzioni attraverso la ricerca degli artisti visivi e con particolare focus sull’opera che inaugura il 23 febbraio.

Per iscriversi bisogna accedere al portale di Matera Events cliccando questo link

Per Art Walking si intende una modalità di esplorazione del territorio con gli occhi dell’arte, per riflettere sui temi di accoglienza, convivenza e incontro e il senso di armonia e comunità che i luoghi possono generare attraverso il dispositivo dell’arte. Con Matera Alberga i visitatori avranno l’occasione, a partire dagli hotel coinvolti nel progetto, di partecipare a delle passeggiate domenicali (previste per la domenica successiva all’apertura di ogni installazione) per esplorare con gli occhi dell’arte e approfondire la conoscenza di Matera, della Murgia e delle installazioni di Matera Alberga. Domenica 24 febbraio si parte dall’Hotel del Campo alle ore 10 e dall’installazione di Giuseppe Stampone, intesa come una sorta di Star Gate, una porta metaforica che apre il percorso inverso a quello che fecero gli abitanti esodati dai Sassi nel 1952, e si visiteranno le altre installazioni inaugurate il 18 gennaio nell’ambito di Matera Alberga, con le opere di Dario Carmentano, Alfredo Pirri, e Filippo Riniolo.

Il percorso di Matera Alberga continuerà il16 marzo presso Sextantio Le Grotte della Civita con l’intervento di Georgina Starr (1968, Leeds); infine dal 20 Aprile presso Casa Diva sarà possibile interagire con l’arte di Salvatore Arancio (Catania, 1974), che realizzerà inoltre una performance su Murgia Timone.

Agenda:

23 Febbraio 2019 dalle 11 alle 21 – Hotel del Campo

Artista: Giuseppe Stampone (incontro con artista alle 19). Workshop Art Thinking dalle 10 alle 12. Art Walking: partenza dall’Hotel del Campo il 24 febbraio alle ore 10.

16 Marzo 2019 dalle 11 alle 21 – Sextantio Le Grotte della Civita

Artista: Georgina Starr (incontro con l’artista alle 19)

20 Aprile 2019 dalle 11 alle 21 – Casa Diva –

Artista: Salvatore Arancio (incontro con l’artista alle 12, alle ore 19 performance su Murgia Timone)

Saranno inoltre visitabili gli interventi di Alfredo Pirri (Corte San Pietro), Dario Carmentano (Le Dimore dell’Idris), Filippo Riniolo (Locanda di S. Martino).

Siete tutti invitati a interagire con le opere. Ogni giorno.

Tutti gli appuntamenti per i programmi Art Thinking e Art Walking saranno comunicati sul sito web della Fondazione Matera-Basilicata 2019 e sui social network dell’evento.