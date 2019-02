Psr: sistema consulenza in agricoltura, avviata la Misura 2

Per il sistema della consulenza in agricoltura si avvia la misura 2 del Psr Basilicata 2014/2020. Il termine per le domande di riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale che abbiano tra le proprie finalità statutarie le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale è fissato entro e non oltre il 12 aprile 2019. L’avviso sarà pubblicato sul prossimo BUR.

Lo rende noto il Dipartimento Politiche agricole e forestali.

Sono state approvate dalla Giunta regionale le disposizioni attuative del decreto Mipaaft del 3 febbraio 2016 relativo alla “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” e l’avviso pubblico per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura con sede legale in Basilicata. Il provvedimento costituisce il quadro di riferimento per l’attuazione consequenziale della Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza” del Psr Basilicata 2014/2020.

Possono accedere al sistema di consulenza aziendale gli organismi riconosciuti e possesso dei requisiti richiesti dal bando. La Regione Basilicata provvederà a riconoscere gli organismi di consulenza aziendale privati anche in forma associata che abbiano sede legale nel territorio regionale e gli organismi pubblici e aggiornerà il Registro Unico nazionale degli organismi di consulenza.

