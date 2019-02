A Vietri iniziativa di associazioni nel giorno di San Valentino

Verrà inaugurata giovedì 14 febbraio la “Panchina dell’Amore”, nel giorno di San Valentino, a Vietri di Potenza. Si tratta – si legge in una nota – di una iniziativa promossa dalle associazioni Protezione Civile, dai volontari del Servizio Civile e da Vietri & La Movida, patrocinata dal Comune. Una panchina di colore bianco – già presente vicino alla panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sule donne- dove giganteggerà la frase di un appassionato di aforismi e instragrammer vietrese, Franco Pantalena, che riveste anche il ruolo di assessore comunale. La frase è “Per fare un cuore occorrono due anime”. Per la scelta della frase da installare sulla panchina, i volontari hanno organizzato un contest su Facebook, dando la possibilità a tutti gli utenti di votare e scegliere una di tre frasi: “Omnia vincit amor – L’amore vince su tutto” (Virgilio), “L’amore è la chiave principale che apre tutte le porte dell’impossibile” (proverbio cinese) e appunto quella di Pantalena, che è risultata essere la più votata con 110 reazioni, grazie al voto di oltre 200 utenti di Facebook. La panchina è situata a pochi passi dal Municipio, in Corso Vittorio Emanuele, dove ci sono numerose panchine colorate abbellite dai volontari delle due associazioni. L’inaugurazione è in programma alle ore 12 di giovedì 14 febbraio, alla presenza del sindaco Christian Giordano, del parroco don Mario Gioia, dell’autore Franco Pantalena e dei volontari delle due associazioni. Sicuri di un Vs interesse, salutiamo cordialmente”.

