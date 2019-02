A Taranto “Il teatro in fotografia attraverso il fotografo di scena: Martino Marzella”

Si è svolto presso la sede di Presenza Lucana, Taranto Via Veneto 106/A, un appuntamento, del ventinovesimo anno di attività associativa, dal titolo: IL teatro in fotografia visto attraverso le immagini del fotografo di scena Martino Marzella. Quello proposto è stato un nuovo percorso legato a una serie d’immagini di attori che, nel tempo, si sono alternati presso i nostri teatri, con le compagnie nazionali e quelle locali.

Il lavoro eseguito da Martino Marzella, attraverso la sua passione per il Teatro e la ricerca dei primi piani, dei volti degli attori, l’ha trasformato da fotoamatore a un vero fotografo di scena. Naturalmente, come accade a tutti gli appassionati di fotografia, lungo è stato il cammino per diventare specialista in questa materia.

Ciò che contraddistingue, sempre, un successo in qualsiasi materia, è:

l’amore verso quello che si fa,

L’umiltà nel saper cogliere tutti i consigli da esperti in materia.

Sulla sua strada, per la fotografia scenica, Martino si è avvalso dell’aiuto e dei suggerimenti di esperti in materia e di molti studi eseguiti da testi di fotografia.

Uno dei personaggi, più vicini al fotografo e che l’ha indirizzato, a comprendere meglio quest’arte, fatta di scelta di diaframmi, di tempi e di momenti giusti, nello scatto, per cogliere e percepire i sentimenti, espressi, è stato l’attore e regista Leo Pantaleo che Martino ricorda sempre con affetto, lo stesso che tutti noi, che lo abbiamo conosciuto, nutriamo verso questo grande e umano personaggio, scomparso nel 2017. Presenza Lucana ha un ricordo intenso di Leo per un Venerdì Culturale trascorso insieme e nel quale si parlò di Rodolfo Valentino e Anna Fougez.

Marzella ha presentato, all’inizio, poche sue immagini panoramiche di Taranto per poi soffermarsi sul suo lavoro legato alle immagini di attori del circuito nazionale e locale.

Il tema “Teatro in fotografia della nostra provincia” sarà trattato, in una prossima programmazione, dell’associazione, per far conoscere, più da vicino tramite immagini, attori e compagnie della nostra provincia, per dare quel giusto rilievo al loro lavoro teatrale.

Nella sede sono state esposte venti stampe dell’autore.

La serata si è chiusa con un breve dibattito moderato da Michele Santoro Presidente di Presenza Lucana..