Frana di Galdo di Lauria, la Provincia di Potenza “La strada sara’ riaperta entro quattro settimane”

Il Presidente della Provincia di Potenza, nell’esprimere la solidarietà ai cittadini coinvolti per i disagi causati a seguito dell’ evento franoso verificatosi nella zona di Galdo di Lauria, sottolinea che, come è noto, la Provincia di Potenza è intervenuta immediatamente procedendo con celerità alla messa in sicurezza dell’ area e alla redazione di una relazione geologica prodromica ai successivi interventi da effettuarsi, funzionali alla progettazione esecutiva.

Attualmente l’Ufficio Viabilità dell’ Ente sta concludendo la progettazione esecutiva, all’ esito della quale si procederà, con urgenza, all’ affidamento dei lavori sull’ area in questione con predisposizione di barriera paramassi che consentirà la riapertura al traffico veicolare della strada in tempi rapidi .

L’intera procedura, secondo quanto riferito dal Dirigente dell’Ufficio preposto dell’ Ente, dovrebbe concludersi, entro quattro settimane con la riapertura dell’arteria.

Sono incessanti i colloqui, l’ultimo anche questa mattina, con il Sindaco di Lauria al fine di risolvere la problematica che è stata affrontata accuratamente anche oggi.

Si assicura, quindi, il massimo impegno da parte degli Uffici interessati dell’ Ente al fine di tutelare prioritariamente la pubblica e privata incolumità garantendo la normale transitabilità sull’ area.