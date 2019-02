Matera, l’associazione Allopera su riqualificazione urbana

Nell’ambito delle iniziative per Matera Capitale Europea della Cultura 2019, è stato emanato dall’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Matera un bando di concorso di Street Art con lo scopo di promuovere l’arte e la sensibilizzazione alla tutela del patrimonio urbano.

“L’iniziativa – spiega in una nota l’associazione Allopera – consiste nella realizzazione di due opere murali sulle facciate di due immobili da riqualificare di proprietà Ater: uno situato in via Frangione, l’altro in via Leonardo da Vinci.

Il bando di concorso è stato assegnato all’associazione culturale Allopera che ha presentato il progetto “Quo vadis”, titolo che allude al viaggio della città di Matera alla scoperta di se stessa prima e durante il 2019. Le opere saranno realizzate da quattro artisti; già in precedenza l’associazione Allopera ha manifestato il suo interesse verso questa forma d’arte non convenzionale, la street art, attraverso la promozione di un’iniziativa per la riqualificazione e l’abbellimento di cabine elettriche ormai in disuso, Urban Art”.

