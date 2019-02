Marrese nuovo presidente dell’Upi Basilicata

Il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese è il nuovo presidente dell’Upi (Unione delle Province Italiane) di Basilicata. L’elezione è avvenuta in mattinata nella sala Giunta della Provincia di Matera, dove si è tenuta l’assemblea regionale dell’Upi. Lo rende noto l’amministrazione provinciale di Matera, che parla di “momento di grande democrazia, che ha avviato un percorso di collaborazione tra le due province, che hanno trovato un accordo unanime sulla scelta del nuovo presidente dell’Upi e sui programmi da attuare nell’affrontare le problematiche del territorio”. Vicepresidente è stato eletto Michele Calabrese, mentre Rocco Guarino, presidente della Provincia di Potenza, è il nuovo vicepresidente vicario. “Ci troviamo in un periodo – ha affermato il presidente Marrese – in cui dobbiamo fronteggiare emergenze e criticità sempre più in aumento, nelle nostre strade come nelle scuole, e si avverte la necessità di interventi urgenti, senza però l’ausilio di adeguate risorse economiche. Ecco perché occorre collaborare tutti insieme, e mi rivolgo ai presidenti delle Province di Potenza e Matera che mi hanno preceduto e a tutti i consiglieri, nel dialogare con il Governo nazionale e favorire un maggiore supporto alle Province per il miglioramento la vita degli utenti delle nostre arterie, dei nostri studenti e dei nostri cittadini”.

