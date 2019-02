PRESENZA LUCANA A TARANTO: IL TEATRO IN FOTOGRAFIA

ATTRAVERSO IL FOTOGRAFO DI SCENA

Martino Marzella

E’ quello di Venerdì 8 Febbraio un appuntamento, presentato dall’Associazione Culturale Presenza Lucana, che, pur inserito nella cartella Diaforum, segue un nuovo percorso, interessante, legato al Teatro a Taranto.

E’ importante il lavoro che è stato eseguito, nel tempo da Martino Marzella che, da fotoamatore, attraverso una passione per il teatro e per i primi piani, è divenuto, con successo, un vero fotografo di scena.

Naturalmente, come accade a tutti gli appassionati della fotografia, lungo è stato il percorso per diventare uno specialista in questa materia. Ciò che contraddistingue, sempre, un successo è l’amore verso quello che si fa e l’umiltà nel saper cogliere tutti i suggerimenti da esperti in materia. Uno dei personaggi che ha indirizzato, Martino, verso quest’arte è stato il grande Leo Pantaleo.(M.S.)

INGRESSO LIBERO