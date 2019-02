Olimpia Matera ospita Palermo e difende il secondo posto in classifica

A dieci partite dal termine del campionato di B, i materani devono salvaguardare la piazza d’onore, condivisa con Salerno e Palestrina a quota trenta punti. La squadra siciliana occupa il primo posto della zona playout, con dodici lunghezze. Coach Origlio: “Massimo impegno fino alla fine del torneo per non vanificare le ottime cose fatte finora”.

Ritorna al Palasassi il basket di Serie B “Old Wild West”: domenica prossima, 10 febbraio 2019, alle ore 18.00, l’Olimpia Matera affronterà al Palasassi il Green Basket Palermo, nel ventunesimo appuntamento su trenta – sesta giornata di ritorno – del girone D. Il 4 novembre scorso, nel match di andata, vinsero in trasferta i materani con il punteggio di 78 a 72.

La squadra di casa occupa il secondo posto in classifica con trenta punti, alle spalle di Caserta (36) e insieme a Salerno e Palestrina. Il resto della zona playoff è occupato da Reggio Calabria (27), Luiss Roma (26), HSC Roma (24) e Napoli (22), con una partita ancora da recuperare per Luiss e Napoli. I punti fin qui capitalizzati dai biancoazzurri provengono da quindici vittorie e cinque sconfitte nei primi due terzi del campionato 2018/2019. Viceversa, Palermo è al primo posto della zona playout a 12 punti, frutto di sei vittorie e di 14 sconfitte.

Il coach dell’Olimpia, Agostino Origlio, descrive di seguito i prossimi avversari della sua squadra: “Palermo sta facendo di tutto per tirarsi fuori dalla zona playout in cui si trova ora, nonostante abbia seminato, per qualità di gioco, molto di più di quanto non abbia raccolto, eppure lottando in tutti gli incontri fino all’ultimo istante. Le dieci partite residue della regular season rappresentano l’ultima possibilità di risalire la china, con la zona neutra più sopra di quattro punti, per cui è certo che domenica affronteremo un’avversaria determinata nel recupero di una posizione più confacente alle risorse a disposizione. Il roster può contare su quattro giocatori del quintetto con punti medi nelle mani in doppia cifra; recentemente è avvenuto l’avvicendamento di Venturelli con Peroni, proveniente da Orzinuovi, sempre in B. Tra i componenti della squadra di maggior rilievo, figurano Caronna, un centro da 208 centimetri, la guardia d’esperienza Svoboda, vincitore di tanti campionati di B, e il capitano Giuseppe Lombardo, rientrato recentemente a completare una formazione profonda nelle rotazioni, dotata di almeno nove uomini che giocano correntemente una quantità di minuti importanti”. Il match sarà arbitrato da Pietro Rodia di Avellino e Marcello Manco di San Giorgio a Cremano (NA).

Continua l’allenatore: “In questo momento del campionato, quando mancano dieci giornate al termine, è diventato tutto più impegnativo per i concorrenti del torneo: c’è bisogno di maggiore concentrazione in ogni sfida, per evitare di commettere errori sempre possibili, a cui sarebbe difficile porre rimedio nelle giornate residue. Nessun pronostico è più certo, chi sta indietro è consapevole di dover spendere il massimo di energie per recuperare posizioni preziose, chi sta davanti deve difendere il vantaggio già acquisito, rintuzzando sistematicamente ogni tentativo di rimonta; con questa logica, ho chiesto ai ragazzi d’impegnarsi alacremente, considerando ogni partita determinante, anche per non vanificare le ottime cose che siamo riusciti a fare finora, con tanta fatica”.

La ventunesima giornata del torneo prevede quattro anticipi, sabato 9 febbraio, tra HSC Roma e Salerno, IUL Roma e Palestrina, Catania e Reggio Calabria, Pozzuoli e Caserta. Il giorno dopo, in contemporanea con la partita al Palasassi, si disputeranno gli incontri tra Scauri e Battipaglia, Valmontone e Luiss Roma, Capo d’Orlando e Napoli.

In classifica, la zona neutra è occupata da Scauri (20), Capo d’Orlando (18) e Iul Roma (16). In zona Playoff, alle spalle di Palermo sono presenti Valmontone (10), Pozzuoli (8) e Catania (6). In zona retrocessione, Battipaglia, ancora ferma a quota zero.