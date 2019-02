Matera, la città sotto i riflettori: i numeri dell’Ufficio Cinema

“53 produzioni complessive, 8 lungometraggi, 1 serie televisiva, 7 cortometraggi, 9 documentari, 9 programmi televisivi e poi video istituzionali spot promozionali del territorio e pubblicitari.

E’ stato un anno intenso – si legge in una nota – per l’Ufficio Cinema del Comune di Matera.

Nel 2018 è stato adottato il Regolamento che disciplina le autorizzazioni alle riprese cinematografiche, audiovisive e fotografiche che permette di accogliere, monitorare, gestire e supportare le diverse produzioni sul territorio comunale. Uno strumento diventato indispensabile, soprattutto nell’organizzazione delle esigenze legate al 2019, anno di Matera Capitale europea della cultura. I numeri testimoniano la crescente presenza in città di troupe cinematografiche e televisive per produzioni di livello internazionale e nazionale (2/3 del totale)”.

