Biblioteca nazionale Potenza: dal 13 servizi sospesi

Da mercoledì 13 febbraio 2019 la Biblioteca Nazionale di Potenza sospenderà alcuni servizi al pubblico e le attività culturali di promozione e valorizzazione della lettura.

La decisione comunicata dalla Direttrice dell’Istituto Anna Maria Pilogallo, è legata all’avvio del trasloco dall’attuale sede di Via Del Gallitello,103, nel nascente Polo Culturale Integrato del Territorio, individuato nella Bibliomediateca di Piazza delle Regioni a Potenza.

Più specificatamente saranno sospesi i servizi di:

movimentazione e consultazione del materiale bibliografico dell’Istituto;

prestito e informazioni bibliografiche;

riproduzioni di fotocopie, copie digitali e fotografie;

attività culturali della Sala Conferenze e Sala Mostre.

Sarà comunque consentito l’accesso al pubblico nelle Sale Emeroteca, Viggiani, Lettura e Mediateca, per la connessione in modalità WiFi a Internet, lo studio con testi propri e la consultazione dei quotidiani e periodici presenti in sala.

