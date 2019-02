Sanremo 2019: Dichiarazioni da dietro le quinte e tante novità con gli artisti presenti in sala stampa “Lucio Dalla”

Il giorno dopo la prima serata, tutti gli artisti passano dalla sala stampa. Grande fermento e grande attesa nella giornata di ieri. Le conferenze sono andate benissimo e gli artisti sono tutti soddisfatti delle loro performance sul palco dell’Ariston.

Arisa e Nek hanno allietato la sala stampa con i temi trattati nelle loro canzoni, non ne hanno parlato in maniera specifica, ma ricorrente nel loro discorso è stato il tema dell’amore, che, per loro due ha significati differenti, ma molto affini : Arisa dice che bisogna imparare a vivere e a volersi bene, non basta solo essere belli e bravi per arrivare ad avere successo, ha imparato ad essere più estroversa, dice che è stato grazie ai “guerrieri della luce” che è diventata una persona migliore. Nek definisce l’amore come un sentimento che è uguale alla bellezza, bisogna pensare prima agli altri e poi a se stessi, donare all’altro un po’ di sé è qualcosa di magnifico. Donare amore per lui è la vera bellezza (l’amore trasforma le persone).

Anche Irama nella sua canzone (LA RAGAZZA DAL CUORE DI LATTA) vuole portare al pubblico la verità, la ricchezza e la bellezza del suo lavoro. È questo che deve emergere nei giovani che lo ascoltano.

Nigiotti con “Nonno Hollywood” dedica la canzone a suo nonno che ora non c’è più, ma che è sempre presente. I nonni sono una risorsa preziosa, non insegnano, ma trasmettono; o meglio trasmettono qualcosa con dolcezza. Infatti dice che la sua canzone rimarrà in eterno.

Federica Carta e Shade hanno iniziato la loro collaborazione e sono diventati molto amici. La loro collaborazione è iniziata grazie a una nota vocale. Dicono che si sono adattati l’uno all’altro.

Attendiamo nella giornata di oggi 7 Febbraio 2019 le altre conferenze.

Michela Cicirelli e Marianna Maiullari