Pubblicato il nuovo Piano dell’Alsia per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

L’Alsia, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, ha approvato il nuovo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Il piano, che avrà validità per il periodo 2019-2021, sarà sottoposto a verifica e aggiornamento annuali.

In continuità con i piani precedenti, con questo strumento l’Agenzia intende potenziare l’efficacia delle iniziative di prevenzione della corruzione sinora intraprese, non limitandosi ad un adempimento formale pur previsto dalla legge, ma svolgendo la propria azione amministrativa secondo principi etici, e garantendo la trasparenza nei confronti dei cittadini.

Responsabile dell’Alsia per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è il dottor Rocco Sileo, dirigente dell’Area Servizi di Base.

Il piano e i suoi allegati sono scaricabili dal sito web dell’Agenzia, utilizzando il seguente link: http://bit.ly/anticorruzione_2019