Il MUV Matera porta il Gioco dell’Oca Materana nelle scuole.

Dopo il grande successo del Gioco dell’Oca Materana in Piazza, l’Associazione MUV Matera è stata invitata da alcune scuole di Matera per riproporre l’antico gioco dell’oca rivisitato in chiave materana all’interno dei plessi scolastici. Lunedì 11/2/19 dalle ore 9,00 alle 11,45 sarà la volta della Scuola Primaria IC G.PASCOLI in Via Lazazzera. All’incontro parteciperà anche Angelo Sarra, cultore delle tradizioni materane che parlerà dei giochi tradizionali natalizi. Sarà un’occasione di incontro tra tradizioni e nuove generazioni.