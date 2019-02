Ugl Matera apre ai giovani: “Tesseramento gratuito dai 18 ai 35 anni”.

Il sindacato Ugl ha avviato una campagna di tesseramento gratuito per i giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo anche dal Segretario provinciale dell’Ugl Matera Pino Giordano che concorda condividendolo pienamente il pensiero del Segretario Generale Francesco Paolo Capone: “incitiamo le unità territoriali locali del sindacato a valorizzare i giovani affinché raccolgano la fiaccola, si infiammino della nostra fede, e siano pronti e decisi a continuare la nostra fatica anche in rapporto alle evoluzioni del mercato del lavoro“.

Da parte sua il segretario dell’Ugl di Matera, s’impegna a portare a termine questa missione convinto che, “nel territorio materano esistano ampi spazi per ulteriori iniziative promozionali e ricordando che è già attivo il segretario provinciale dell’Ugl Giovani, Domenico Giordano il quale nella sua attività sindacale è già riuscito a coinvolgere e ad avvicinare studenti e coloro che si avvicinano per la prima volta al mercato del lavoro, con l’obiettivo di favorire una crescita sociale-culturale continua che riesca a coniugare sviluppo, coesione e tutela dei diritti. Avviamo una campagna di tesseramento gratuito per i giovani – conclude Giordano – perché loro saranno il futuro del mondo del lavoro con nuove prospettive e dovranno rimodellare il ruolo che oggi deve avere il sindacato in un settore profondamente mutato rispetto ai decenni passati. Invitiamo a farlo ai giovani, per cominciare quest’avventura che, ne sono sicuro, sarà per loro davvero esaltante”.

Per chi fosse interessato, può rivolgersi alla segreteria operativa dell’Ugl Matera tramite: posta elettronica giordanopino68@yahoo.com, pagina Gruppo Facebook Ugl Basilicata o, via Fax. Al N° 0835980593.