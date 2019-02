Sanremo 2019: Buona la prima; È grande attesa per la seconda serata

La prima serata di Sanremo 2019 è andata. Una lunga maratona musicale di circa 4 ore che ha visto esibirsi tutti e 24 i big in gara. Oggi, mercoledì 6 febbraio, ci sarà il secondo appuntamento in cui vedremo esibirsi solo 12 cantanti, accompagnati da tanti ospiti interessanti. Tante sono le anticipazioni sulla serata di questa sera. Ovviamente l’attenzione è alta anche per la classifica parziale. Dopo quella di ieri sera, infatti, c’è molta attesa. Questa sera, in ordine alfabetico, gli artisti che si esibiranno sono: Achille Lauro, Arisa, Loredana Berté, Federica Carta e Shade, Ex Otago, Einar, Ghemon, Il Volo, Nek, Negrita, Daniele Silvestri, Paola Turci.

Un po’ di intoppi per la prima serata, ma tutto pare sia andato per il meglio, è stata una serata piena di grandi emozioni. Ottimo è stato il risultato anche dal punto di vista del pubblico giovanile a cui punta molto Baglioni. Il Festival è molto seguito sui social, anche il Dopo Festival è piaciuto molto sia per contenuti che per immagini.

Gli ospiti di questa sera saranno: Riccardo Cocciante, Fiorella Mannoia, Michelle Hunziker, Mengoni, Laura Chiatti e Michele Riondino, Pippo Baudo, Pio e Amedeo e la consegna del Premio a Pino Daniele.

I complimenti sono arrivati anche per il direttore della fotografia che ha fatto un ottimo lavoro sulle luci, grazie anche al lavoro della scenografa.

Non sono mancate le critiche, ovviamente costruttive. Il direttore artistico non deve pensare solo al suo festival, ma anche a tutto quello che viene dopo.

Michela Cicirelli