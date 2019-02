ONE BILLION RISING 2019: A MARTINA FRANCA SI TORNA A DANZARE PER DIRE BASTA A OGNI FORMA DI ABUSO E VIOLENZA MASCHILE SU DONNE E BAMBINE

Ritorna a Martina Franca, per il settimo anno consecutivo, “One Billion Rising”, il flash mob che coinvolge un miliardo di donne in tutto il mondo per dire basta alla violenza di genere: appuntamento a domenica 10 febbraio, ore 11.00, presso l’Atrio del Palazzo Ducale di Martina Franca

Quando Eve Ensler lanciò nel 2012 l’iniziativa One Billion Rising era consapevole del potere, della forza e dell’energia che la musica e il movimento possono e sanno trasmettere: da allora, ogni anno, nella settimana di San Valentino, nelle piazze, per le strade, nelle palestre e nelle scuole di tutto il mondo un miliardo di donne danzano sulle note di “Break the Chain” (Spezza le catene) per dire basta a ogni forma di abuso e violenza maschile su donne e bambine.

Domenica 10 febbraio, alle ore 11.00, anche a Martina Franca (Atrio del Palazzo Ducale), per il settimo anno consecutivo, saremo in tantissime e in tantissimi a difendere e pretendere la libertà delle donne e manifestare contro la violenza con la danza e la lettura.

Il flash mob, promosso dal Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio con il sostegno dell’Ambito Territoriale di Martina Franca, rientra tra le azioni di sensibilizzazione e prevenzione della violenza sulle donne previste dalla convenzione con l’ambito territoriale di Martina Franca e si affianca alla mostra “Com’eri Vestita? Mostra itinerante contro gli stereotipi che colpevolizzano le donne vittime di stupro”, visitabile fino al 10 febbraio 2019 presso il Museo delle Pianelle del Palazzo Ducale di Martina Franca.

One Billion Rising 2019 Martina Franca ha già coinvolto diverse voci del territorio, quali L’Arcallegra, l’Ass. Culturale Dragare, la scuola di danza La Mezcla Perfecta e l’Ass. Culturale Amore per Martina ed è aperto a realtà associative, comitati, scuole di danza e singole/i cittadine/i che vogliono sentirsi parte di questo movimento mondiale, che coinvolge un miliardo di persone unite nell’affermare una cultura del rispetto e della solidarietà.

Sono previste delle prove della coreografia “Break the chain” per giovedì 7 febbraio, alle ore 19.00, presso gli spazi dell’Arcallegra (Via Bellavista, 12 – Martina Franca).

Per maggiori informazioni e per aderire al One Billion Rising 2019 contattare il +39 349 497 8561.

In caso di pioggia l’evento si svolgerà nel corridoio di ingresso del Palazzo Ducale.