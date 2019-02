NINO D’ANGELO E LIVIO CORI “UN’ALTRA LUCE” SANREMO 2019

NINO D’ANGELO E LIVIO CORI

ALLA 69ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO CON IL BRANO

“UN’ALTRA LUCE”

Il brano è presente con una doppia versione

nell’album di debutto di Livio Cori “Montecalvario”

Nino D’Angelo e Livio Cori, una delle voci più intense e interessanti della nuova scena urban napoletana, saranno sul palco del Teatro Ariston con “Un’altra luce”. Un duetto sorprendente in cui le voci si rincorrono in una ballad dalle sonorità urban soul internazionali e prodotta daBig Fish.

“Un’altra luce” è un dialogo tra due facce di Napoli che si confrontano sotto il comune denominatore della musica. Un confronto non solo tra mondi musicali, ma anche un passaggio di testimone generazionale dove “un giovane nel buio chiede luce a chi ha giàattraversato l’oscurità ed ha l’esperienza per poter illuminare la strada”. Il brano, a metà tra italiano e dialetto napoletano, è scritto a quattro mani dagli stessi D’angelo e Cori. La canzone è anche un videoclip diretto da Toni D’Angelo che vede protagonisti, insieme a Nino e Livio, due ospiti d’eccezione come i The Jackal (il collettivo di videomaker più famoso del web) e Roberta Olivieri (l’iconica attrice che ha interpretato alcuni dei film più celebri di Nino D’angelo).

Gaetano D’Angelo -in arte Nino D’Angelo – torna al Festival, con una nuova sfida del suo viaggio musicale unico, insieme a Livio Cori, rapper e cantautore originario dei Quartieri Spagnoli tra i più sorprendenti della nuova scena napoletana. Un incontro spontaneo tra due artisti poliedrici dai percorsi diversi ma simili: entrambi, infatti, hanno in comune esperienze da attore. Se Nino ha scritto la storia del cinema italiano con alcuni dei film che sono entrati nella memoria collettiva del Paese, anche Livio Cori ha esordito come attore nella terza stagione di Gomorra – La serie di culto di Sky per cui ha scritto anche un brano “Surdat” della colonna sonora.

“Un’altra luce” è contenuta nell’album d’esordio di Livio Cori “Montecalvario”, in uscita l’8 febbraio per Sugar, in due versioni: quella sanremese e una inedita con il testo totalmente in napoletano.

Nella serata dei duetti di venerdì, saliranno sul palco dell’Ariston anche i Sottotono per una performance unica.

Dal 12 febbraio, Livio Cori sarà nelle principali città italiane per un esclusivo instore tour dove presenterà ai fan il suo primo album “Montecalvario”. Questo il calendario degli appuntamenti:

12 febbraio: SALERNO Feltrinelli Corso Vittorio Emanuele, ore 15

13 febbraio: NAPOLI Feltrinelli Stazione Garibaldi, ore 15

16 febbraio: ROMA Discoteca Laziale, ore 15

19 febbraio: MILANO Mondadori Megastore via Marghera, ore 18